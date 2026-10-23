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GKRY Dışişleri Bakanı Kombos, BM Genel Sekreter adayı Nuseybe'ye destek verdi

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GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, BAE'nin eski BM Daimi Temsilcisi Lana Nuseybe'nin BM Genel Sekreterliği adaylığına destek verdi. Kombos, Nuseybe'yi deneyimli, etkili ve saygın bir diplomat olarak nitelendirdi; Guterres'in görev süresi 31 Aralık 2026'da sona erecek.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği görevine aday olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) eski BM Daimi Temsilcisi Lana Nuseybe'ye destek verdi.

GKRY, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği yarışı için adayını belirleyen ülkeler arasındaki diplomatik temaslarını sürdürüyor. Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, BM Genel Sekreterliği için adaylığını açıklayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) eski BM Daimi Temsilcisi Lana Nuseybe'ye destek verdi. Kombos, Nuseybe ile geçmişte birlikte çalışma fırsatı bulduğunu belirterek kendisini "deneyimli, etkili ve saygın bir diplomat" olarak nitelendirdi. Lana Nuseybe'nin uluslararası diplomasi alanındaki tecrübesine dikkat çeken Kombos, BM Genel Sekreterliği görevine adaylığını desteklediğini ifade etti.

Mevcut BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev süresinin 31 Aralık 2026'da sona ermesiyle birlikte yeni genel sekreterin 1 Ocak 2027'de göreve başlaması bekleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından aday gösterilen Lana Nuseybe, 2013-2024 yılları arasında ülkesinin BM Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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