Gizli toplantıya katılan CHP'li Özgür Özel sessizliğini bozdu: İstişare yaptık, Genel Merkez'in yok saydığı duygusal kopuşa çare arıyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partinin üst düzey isimlerinin yer aldığı gizli toplantıya katılan CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel açıklamalarda bulundu. Özel, "Örgütümüzde yaşanan bazı görevden almalarla ilgili arkadaşlarımızla istişare yaptık, bundan daha doğal bir şey yoktur." ifadelerini kullanırken, seçim bölgesi Manisa'da olduğu için MYK'ya katılmadığını belirtti. Partisine sert eleştiriler yönelten Özel, "Genel Merkez'in yok saydığı duygusal kopuşa çare arıyoruz" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu ile partinin üst düzey isimlerinin katıldığı gizli toplantıda yer alan CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, sessizliğini bozdu. "Örgütümüzde yaşanan bazı görevden almalarla ilgili arkadaşlarımızla istişare yaptık, bundan daha doğal bir şey yoktur." diyen Özel, seçim bölgesi Manisa'da olduğu için MYK'ya katılmadığını belirtti. Partisine sert eleştiriler yönelten Özel, "Genel Merkez'in yok saydığı duygusal kopuşa çare arıyoruz" ifadelerini kullandı.

GİZLİ TOPLANTI, CHP'DE ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önemli isimleriyle yaptığı online toplantı, ana muhalefet partisinde deprem etkisi yarattı. "İmamoğlu'nun A Takımı ile gizli darbe toplantısı!" notuyla gizli toplantıdan paylaşılan görüntüler büyük yankı uyandırdı. Parti içindeki görevden almaların değerlendirildiği toplantının ifşa olmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK'sını olağanüstü topladı.

ÖZGÜR ÖZEL SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Gizli toplantıda yer alan CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, MYK'ya katılmadı. Ne diyeceği merak konusu olan Özgür Özel, Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'a konuştu. Gizli toplantı için, "İstişare yaptık" diyen Özel, görüntülerin servis edilmesinin arkasında kötücül bir aklın olduğunu savundu.

"GENEL MERKEZ'İN YOK SAYDIĞI DUYGUSAL KOPUŞA ÇARE ARIYORUZ"

Özgür Özel şunları söyledi: "Geçirdiğimiz seçim sürecinden sonra 12 yıldır milletvekili olarak ve son 8 yıldır Grup Başkanvekili ve Grup Başkanı olarak görev yaptığım partimde içinde bulunduğumuz süreçle ilgili hemen herkesle her platformda oturdum, konuştum, konuşmaya da devam edeceğim. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yaşadığımız seçim mağlubiyetinin ardından, ülkemizin geleceği için partimiz adına bir çare ve bir çıkış arıyoruz. Seçimin tabanımız ve yurttaşlarımız üzerinde yarattığı umutsuzluğa, küskünlüğe, partimize yöneltilen öfkeye ve partimizle tabanımız arasında oluştuğunu gördüğümüz ancak Genel Merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz ve yaklaşan yerel seçimlerden en güçlü biçimde çıkmanın yolunu açmayı istiyoruz. Başta Genel Başkan, yıllardır siyaset yaptığımız yol arkadaşlarımızı kırmadan, ancak yurttaşlarımızın, tabanımızın ve örgütümüzün bizlerden beklentilerini karşılayacak bir çare arayışı içindeyiz. 28 Mayıs'tan sonra kamuoyu önünde verdiğim tüm demeçlerde de bunun yolunu aradığımızı anlatmaya çalışıyorum.

"İSTİŞARE YAPTIK, DAHA DOĞAL BİR ŞEY YOK"

Partimiz olağan kurultay sürecine girmiştir, bu sürecin sağlıklı işlemesini istiyoruz. Demokrasinin olmazsa olmazı fikir alışverişinde bulunmak, istişare etmek ve ortak aklı aramaktır. Bu nedenle bu sürece zarar vereceğini düşündüğümüz örgütümüzde yaşanan bazı görevden almalarla ilgili arkadaşlarımızla istişare yaptık, bundan daha doğal bir şey yoktur.

"KÖTÜCÜL BİR AKIL DEVREDE"

Bu toplantıya özel bir gizlilik atfetmemize rağmen, toplantının kaydedilerek servis edilmesi ve bu toplantının 'ihanet' başlığı altında yansıtılması partimiz içinde ya da partimiz dışında kötücül bir aklın devrede olduğunu göstermektedir. Bir toplantının ses veya görüntü kaydını katılımcıların rızası olmaksızın elde etmek ve yayınlamak özel hayatın gizliliğini ihlal eden ağır bir suçtur. Hukuka ve ahlaka aykırı bu yöntemi uygulayanlar, CHP'nin demokrasi kültürüne, tarihine, kurumsal kimliğine yabancı olduklarını göstermektedir.

"MANİSA'DA OLDUĞUM İÇİN MYK'YA KATILMADIM"

Bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantımız dün akşam saatlerinde ilan edildiğinde seçim bölgem Manisa'daydım ve toplantının gündeminin yalnızca bazı örgütlere yapılacak görevlendirmeden ibaret olacağı bilgisini alınca Ankara'daki toplantıya katılmadım.

"GRUP YÖNETİCİLERİ İÇİN GÖREVDEN ALMA GİBİ BİR MEKANİZMA YOK"

Bugün bazı yayın organlarına Merkez Yönetim Kurulu toplantısında grup yönetiminden bazı isimlerin görevden alınması ya da istifalarının istendiği bilgileri yansıdı. Bu konunun toplantıda hiç gündeme gelmediğini öğrendim, bazı MYK üyelerinin bu konuda talepleri gündeme getirdiğini söylediğini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilmiş Parti Meclisi üyeleridir. Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri ise Meclis Grubunca seçilmektedir. Partimizin iç mevzuatında grup yöneticileri için görevden alma gibi bir mekanizma bulunmamaktadır.

"İSTİFA ETMEYECEĞİM"

Dönem başında Grup Başkanlığına aday olduğumu ve bu göreve başka talipli varsa yarışa hazır olduğumu ilan etmiştim. Bugün yaşanan tartışmalar üzerine de görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı partimiz kamuoyuna aracılığınızla ilan ederim. Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan ve her gün bir umut arayan milyonlara karşı görevimiz var. Biz daha cesur olacağız, daha büyük adımlar atacağız ve hedefimize ulaşacağız. CHP yeniden herkesin umudu olacaktır, bunu sağlayacağız."