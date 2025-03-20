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Gizli tanık, Murat Ongun'u işaret etti: Sürekli finanse ettiği gazeteciler var

Gizli tanık, Murat Ongun'u işaret etti: Sürekli finanse ettiği gazeteciler var
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İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör operasyonunda ifadesine başvurulan gizli tanık, İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun ile yardımcısı Emrah Bağdatlı'yı işaret etti. Gizli tanık, "Murat Ongun'un sürekli finanse ettiği gazeteciler vardır. Bu gazetecilere para teslimini de Emrah yapar." dedi. Gizli tanık, söz konusu gazetecilerin isimlerini tek tek paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör operasyonu deprem etkisi yarattı. Operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB iştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ile İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun da gözaltına alındı.

GİZLİ TANIK: MURAT ONGUN'UN SÜREKLİ FİNANSE ETTİĞİ GAZETECİLER VAR

Operasyon kapsamında bir gizli tanığın ifadesine başvuruldu. Gizli tanık, mal varlığına el konulan Murat Ongun ile yardımcısı Emrah Bağdatlı'yı işaret etti. Gizli tanık, Murat Ongun'un finanse ettiği gazetecilerin olduğunu söyledi.

"CAFER MAHİROĞLU'NUN BOĞAZDAKİ VİLLASINA RUHSAT VERDİLER"

Gazetecilerin isimlerini paylaşan gizli tanık, şu ifadeleri kullandı: "Murat Ongun'un sürekli finanse ettiği gazeteciler vardır. Bu gazetecilere para teslimini de Emrah yapar. Bahar Feyzan, İsmail Saymaz, Yavuz Oğan, Nevşin Mengü, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak, Barış Pehlivan, Oda TV, Soner Yalçın, Aslı Aydıntaşbaş, Nagehan Alçı, Şaban Sevinç isimli kişi ve kurumları finanse eder. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile de yakındır. Halk TV'ye finansman sağlar. Hatta Cafer Mahiroğlu'nun boğazda yapmış olduğu binasına ruhsat dahi verdiler."

İBB'YE YOLSUZLUK VE TERÖR OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

87 KİŞİ GÖZALTINDA

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 84 zanlı gözaltına alındı. Çalışmaların devamında haklarında gözaltı kararı olan 3 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (36)

Haber YorumlarıAli Davut Boyar:

Zamanın da Tüpçüye 800 Milyon dolar kredi verdiler geri alınmadı . Sarayın yıllık bütçesi 20 milyar TL ama ona her şey mübah dimi

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Halk tv de yas var.

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Haber YorumlarıShef :

Hala körü körü bağırıp çağıran var mı? Dur daha neler çıkacak neler

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Haber Yorumlarıalperen84:

su uyur devlet uyur gibi yapar. sonrası belli hesap vakti

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Haber YorumlarıAli Sekerci:

Oh bende gizli tanık ifadesi yapım birilerine iftira atım bu gizli tanık saçmalığı Ergenekon balyozda gördük hepsi iftira polis savcı eliyle uydurulsn deliller

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Haber YorumlarıNe mutlu Türküm diyene:

Birazdan bu haberleri okumadan yorum yapan bit koyinler çıkar:)Gözünüzün önünde yapsalar inanmazsınız .okadar dörsünüz.

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Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Sürekli finanse ettiği deyince hemen aklıma, Rasim Ozan, Nagehan Alçı, Hacı Yakışıksız, Düşkün Abdülkadir, Ahmet Hakan, Abdurrahman Uzun , Furkan Bölüknaşı gibi niceleri geldi.

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Haber YorumlarıHakan Atabey:

Yuhhhh, bu neyin hazırlığı bu neyin hırsı?

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

CHP burnuna kadar pisliğe bulaşmış ! chplilerin savunması Erdoğan da yapıyor ! peki sen onun rakibi alternatifi olarak çıktın ne farkın var ? ben temizim onun gibi calmıcam diyorsun sen ondan beter çıkıyorsun ! o çaldı bende biraz calssm ne olur diye birsey mi var

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

finanse edilen gazetecikleri sağır Sultan'da biliyor

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