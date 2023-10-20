Giresun Valisi Dereli ilçesini ziyaret etti

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Dereli ilçesini ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

Vali Serdengeçti, 19 Ekim Perşembe günü Dereli ilçesinde gerçekleştirdiği incelemeler sırasında ilk olarak; 18 Ekim Çarşamba günü Küçükahmet Köyü Keşoğlu Mahallesi'nde meydana gelen kaya düşmesi sonucu zarar gören binada incelemelerde bulundu.

Yaşanan hadise ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Serdengeçti, vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Serdengeçti, "Dün etkisini gösteren sağanak yağışlarla birlikte bir konuta kaya düşmesi olayı yaşanan köyümüzde incelemelerde bulunduk, hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bölgede ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor, Cenab-ı Hak beterinden korusun" şeklinde konuştu.

İnceleme sırasında, Dereli Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu ile Giresun İl AFAD Müdürü Murat Cavunt da hazır bulunurken, Dereli ilçe merkezine geçen Vali Serdengeçti, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı devam eden kamu binalarına ait inşaatlarda incelemelerde bulundu.

Dereli ilçesi Sütlüce Mahallesi 137 ada 1 parselde yapımı devam eden kamu binaları (Hükümet Konağı, Adliye, İlçe Emniyet Müdürlüğü) ile ilgili yetkililerden bilgi alan Serdengeçti, inceleme sonrasında "Yüzde 75 oranında fiziki gerçekleşmenin tamamlandığı; İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adalet Sarayı ve Hükümet Konağı'nın yeni hizmet binalarının yapı çalışmalarını yerinde inceledik. Bu güzel yatırım tamamlandığında bünyesindeki kurumlarla birlikte değerli vatandaşlarımıza daha nitelikli bir hizmet sunacağız" ifadelerini kullandı. - GİRESUN