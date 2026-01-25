Giresun'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

Giresun'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 1676 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde düzenlenen çekiliş töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, yaptığı konuşmada, kura çekiminin hayırlı olmasını diledi.

Bulut, kentte daha önce yaşanan sel felaketlerini hatırlatarak, "Özellikle Doğankent ve Dereli çok büyük tahribat almıştı. Çok kısa sürede buralardaki yaraları sararak yepyeni bir Dereli, Doğankent ortaya çıkardık. Tıpkı deprem bölgesinde 455 bin konutu yaptığımız gibi. Bu konutları yaparken, bu hizmetleri getirirken en büyük gayreti gösteren sahada ve Ankara'da Sayın Bakan'ımıza da buradan şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Giresun'da bugüne kadar 4 bin 900'e yakın konut inşaatının tamamlandığını vurgulayan Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii gönül isterdi ki bu sayı biraz daha fazla olsun. Son kampanya ile beraber 1676 adet Giresun'a konut kontenjanı verdik. Bu kontenjanı verirken de 85 milyon nüfusun oranında Giresun'umuza bu kontenjanı sağladık. Sadece kampanyalarla birlikte değil, kampanyalar haricinde de bu bölgelerde arazi üretebildiğimiz zaman konut yapımını sürdürebileceğiz."

Giresun Valisi Mustafa Koç, proje sayesinde toplumun geniş kesiminin nitelikli konut erişimine ulaşacağını söyledi.

Tamamlanacak konutlarla birlikte barınma ihtiyacına yönelik kalıcı ve adil bir çözüm sağlanacağını aktaran Vali Koç, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla hayata geçirilecek olan konutlar ailelerimizin huzurla yaşayabileceği, çocukların güvenle büyüyebileceği ve komşuluk kültürünün yeniden canlanacağı bir şehir dokusu sağlayacaktır. Kura sonucunda hak sahibi olamayacak vatandaşlarımız için de bu sürecin bir başlangıç olduğunu belirtirken, devletimizin bu alandaki kararlı iradesiyle daha nice ailemizin yuva sevinci yaşayacağına gönülden inandığımı vurgulamak isterim."

Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlendi.

Programa, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal ile vatandaşlar katıldı.