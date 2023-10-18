Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu Görevdeki 4,5 Yılını Değerlendirdi

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, görev süresi boyunca yapılan hizmetleri değerlendirdi ve yeni dönemde de belediye başkanlığına aday olacağını duyurdu. Şenlikoğlu, belediyenin mali tablosunda kaydedilen başarıları ve yapılan yatırımları da paylaştı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu görevde geçen 4,5 yılını değerlendirdi.

Sözlerine İsrail'in Gazze'deki hastane katliamını lanetleyerek başlayan Şenlikoğlu "Söylenecek çok söz var ancak milletimiz ve tüm İslam alemi gereken cevabı verecektir. Ben de bu olayı telin ederek lanetleyerek sözlerime başlamak istiyorum" dedi.

Giresun'da Cumhur İttifakı olarak 2019 yılı Nisan ayında hizmete başladıklarını ve bu tarihten itibaren çalışma arkadaşlarıyla birlikte şehre hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Şenlikoğlu "Bir çok iş yaptık, bu işlerimizi zaman zaman farklı mecralarda ve basın aracılığıyla halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi ise siyaset zamanı geldi, yaklaşan yerel seçimler sebebiyle Giresun Belediye Başkanı kimliğimizin yanı sıra siyasetçi kimliğimiz daha ağır basmaya başlayacak. Son zamanlarda kulağımıza gelen Aytekin Şenlikoğlu aday değilmiş, aday olmayacakmış gibi ilginç mücadele yöntemlerini seçenler var, bu mücadele yöntemleri mumun yatsıya kadar yanması gibi bir olay oluyor. O nedenle başka yöntemler denemelerinde fayda var. Şehrin belediye başkanı olarak adaylığımızı 2019 seçim aşamasında açıklamış, iki dönem için halkımıza taahhütlerimizi sunmuştuk" diyerek yeni dönemde de belediye başkanlığına aday olacağını duyurdu.

Görev süreleri içerisinde yapılan hizmetleri içeren kitapçıkları basın mensuplarıyla paylaşan Şenlikoğlu, göreve geldikleri dönemde yaklaşık 200 Milyon lira olan bütçelerinin neredeyse iki katı civarında borçlarının olduğunu, şimdi ise Eylül ayı itibariyle belediye bütçesinin 1 Milyar 135 Milyon Lira, borçlarının da 700-750 Milyon lira seviyesinde olduğunu, bütçesinin iki katı borcu olan bir belediyeden bütçesinin altında borcu olan bir belediyeye gelindiğini, bunun da mali tablo açısından bir başarı olduğunu belirtti.

Giresun Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla yaptığı yaklaşık 2,5 Milyar Liralık yatırımın yanı sıra diğer devlet kurumlarının başlattığı projelerle Giresun'a yapılan yatırımların 5-6 Milyar Lirayı bulduğunu ifade eden Şenlikoğlu, bu yatırımların şehir için çok önemli kazanımlar olduğunu söyledi.

40 dönüm alana sahip Millet Bahçesi'ndeki çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Şenlikoğlu, buranın Mart 2024'te vatandaşların hizmetine sunulacağının bilgisini verdi.

"300 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak 3,5 Milyar Liralık projeyi ek yatırım programına teklif ettik"

Giresun şehir merkezi, 3 ilçe ve 1 belde ile bir çok köyün içme suyunu karşılayacak İkisu İçme Suyu Projesi'nin ek yatırım programına teklif edildiğini aktaran Şenlikoğlu, "bu proje gerçekten çok önemli, belediyemiz su pompaları için aylık 8 Milyon Liralık elektrik faturası ödüyor, 450 bin il nüfusumuzun 300 binin içme suyunu karşılayacak bu projenin değeri 3,5 Milyar Lira, bu projeyi yatırım programına teklif ettirdik ve bir an önce başlanabilmesi için sıkı sıkıya takip ediyoruz" dedi.

Kamuoyunu en çok meşgul eden konulardan biri olan Liman Kavşağı Projesiyle ilgili de bilgiler veren Şenlikoğlu, projenin yatırım maliyetinin 1,1 Milyar Lira olduğunu ifade ederek "Bu yatırımı belki de alanında dünyadaki sayılı kuruluşlardan biri olan Karayolları Genel Müdürlüğü yapıyor. Bu projeyi, planını, risklerini, avantajları, dezavantajları hep hesaplanarak, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işi bilen yetkin insanları mühendisleri tarafından yapılıyor. Ben teknik bir eleman değilim, ben de onlardan öğreniyorum. Projenin toplam uzunluğu 1580 metre, alt geçit giriş ve çıkış noktası arasındaki mesafe 628 metre, altgeçit genişliği 120 metre, yüksekliği ise 6,50 metre olacak" diye konuştu.

Diğer şehirlerdeki gibi klasik alt geçitlerden olmayacak

Projenin diğer Orta Anadolu şehirlerinde olduğu gibi klasik alt geçitlerden olmayacağının altını çizen Şenlikoğlu "Alt geçidin iki tarafından gelecek su baskısı dikkate alınarak alt geçidin her iki tarafına odacıklar imal edilecek, bu odacıklar içerisinde son teknoloji drenaj ve pompaj sistemleri bulunacak, ayrıca bu imalatlar su geçirimsiz duvarlarla imal edilecek. Tüm proje yukarıdan gelen su baskınları hesap edilerek yapılıyor. Proje 480 gün sürecek, bu süreçte halkımızdan sabır bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Ek hizmet binası yeniden ihaleye çıkacak

Daha önce satışı gerçekleşen Kadınlar Pazarı mevkiindeki Ek Hizmet Binası'nın alıcısının 42 Milyon Liralık satış bedelinin ilk ödemesini zamanında yapmaması nedeniyle satışın iptal edildiğini, binanın kısa bir süre içerisinde yeniden ihaleye çıkarılacağını belirten Şenlikoğlu, "Daha önce satış bedelini düşük bularak eleştiri getirenleri yapılacak ihaleye davet ederek; "Hani bu bina çok değerli, bu bina şu rakamdan aşağı satılmaz, biz alırız diye dilekçe verenleri açık ihalemize davet ediyoruz, gelsinler buyursunlar alsınlar" ifadelerini kullandı. - GİRESUN