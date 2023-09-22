Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Yeniden Aday Olduğunu Açıkladı

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, yapılan anket sonuçlarına göre halkın teveccühünün kendisinden yana olduğunu belirterek belediye başkanlığı görevine yeniden talip olduğunu açıkladı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, yapılan anket sonuçlarında yüzde 62'lik bir oran ile halkın teveccühünün tekrar kendisinden yana olduğunu belirterek belediye başkanlığı görevine yeniden talip olduğunu açıkladı. Öndeş, "Partim ve vatandaşımız teveccüh gösterirse 1 dönem daha yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Aydın'ın önemli tarım kentlerinden olan Germencik ilçesinde, geleneksel incir festivali, Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in katılımıyla başladı. Festival öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Öndeş, 4 buçuk yıllık görev süresine dair açıklamalarda bulundu. Ekibiyle birlikte geride kalan 4,5 yıllık dönemi başarıyla tamamladıklarını ifade eden Başkan Öndeş, yapılan anketlerin de kendisini memnun ettiğini ifade etti. Vatandaşların sosyo-ekonomik açıdan keyif aldıkları bir ilçe oluşturma hedefiyle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Öndeş; "Görev süremizin 4,5 yılını doldurduk. Bu süre boyunca hep toplum odaklı, insanlarımız dokunabileceğimiz en hassas noktalara varıncaya kadar hizmet vermeye çalıştık. Bu bir ekip işidir. Personelimize, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diyerek önümüzdeki dönem için de göreve talip olduğunu söyledi. - AYDIN