Gergin siyasete kısa bir mola! TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna Şentop'un esprisi damga vurdu

TBMM'nin açılışının 102'nci yılında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşku ile kutlanıyor. Devlet erkanı da TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında Anıtkabir'e gidip çelenk bıraktı. 1. Meclis'teki törenlerin ardından ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi.

RET OYLARI GÜLÜŞMELERİ DE BERABERİNDE GETİRDİ

Oturumda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çocuklara hitabından sonra koltuğunu devretmek üzere başkan değişimi için önergeyi okuttu. Değişim önergesinden sonra başkan ve katip üyelik için belirlenen küçük misafirlerin isimleri oylamaya sunuldu. Oylamada başkan adayı için meclis sıralarında oturan çocuklardan ret oylarının kalkması gülüşmelere neden oldu.

ŞENTOP'UN ESPİRİSİ DAMGA VURDU

Mustafa Şentop, hayır oyu için el kaldıran çocukları görünce ön sıralarda oturan CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özel'e takıldı. Şentop'un gülerek, "Özgür Bey bakın muhalefet her yerde var" demesi Genel Kurul'da kahkahalara neden oldu. Oylamanın ardından Havva Dilay Gülez, TBMM Başkanı olarak Şentop'un koltuğuna oturdu.