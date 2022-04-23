Gergin siyasete kısa bir mola! TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna Şentop'un esprisi damga vurdu - Haberler

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Gergin siyasete kısa bir mola! TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna Şentop'un esprisi damga vurdu

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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TBMM'de 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi. Meclis'e gelen çocuklar kendi aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un koltuğuna oturmak için oylama yaptı. Oylamada başkan adayı için meclis sıralarında oturan çocuklardan ret oylarının kalkması gülüşmelere neden oldu. Şentop, ön sıralarda oturan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e dönerek "Özgür Bey bakın muhalefet her yerde var" dedi. O anlar oturumdakileri kahkahaya boğdu.

TBMM'nin açılışının 102'nci yılında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşku ile kutlanıyor. Devlet erkanı da TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında Anıtkabir'e gidip çelenk bıraktı. 1. Meclis'teki törenlerin ardından ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi.

Gergin siyasete kısa bir mola! TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna Şentop'un esprisi damga vurdu

RET OYLARI GÜLÜŞMELERİ DE BERABERİNDE GETİRDİ

Oturumda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çocuklara hitabından sonra koltuğunu devretmek üzere başkan değişimi için önergeyi okuttu. Değişim önergesinden sonra başkan ve katip üyelik için belirlenen küçük misafirlerin isimleri oylamaya sunuldu. Oylamada başkan adayı için meclis sıralarında oturan çocuklardan ret oylarının kalkması gülüşmelere neden oldu.

Gergin siyasete kısa bir mola! TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna Şentop'un esprisi damga vurdu

ŞENTOP'UN ESPİRİSİ DAMGA VURDU

Mustafa Şentop, hayır oyu için el kaldıran çocukları görünce ön sıralarda oturan CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özel'e takıldı. Şentop'un gülerek, "Özgür Bey bakın muhalefet her yerde var" demesi Genel Kurul'da kahkahalara neden oldu. Oylamanın ardından Havva Dilay Gülez, TBMM Başkanı olarak Şentop'un koltuğuna oturdu.

Gergin siyasete kısa bir mola! TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna Şentop'un esprisi damga vurdu

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Mustafa Şentop, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

muazez savas:

Gülmeye neşeye hasret kaldık yemin ederim. Hangi parti olursa olsun güleryüz toplumu mutlu ediyor

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