Gergerlioğlu: Siirt Belediye Başkanı'nın Görevden Uzaklaştırılması Hukuksuzdur

Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İçişleri Bakanlığınca Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasının hukuksuzluk olduğunu savundu.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hapis cezasına çarptırılan Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığını anımsattı.

Kayyum atamalarına karşı olduklarını ifade eden Gergerlioğlu, şöyle konuştu:

"Bunlar keyfi, haksız, hukuksuz cezalar. Delil bile olmayan şeylerle insanlar bir anda terörist ilan ediliyor ve anında kayyum atanıyor. Hele ki belediye başkanı adayı olmayın, hakkınızdaki soruşturma hemen hızlandırılır. Halkın iradesiyle seçilen belediye başkanlığına kayyum atanmasını kabul etmiyoruz. Bu konuda sadece Dem Parti'li belediyeler için değil diğer partilerce yönetilen belediyelere kayyum atanmasını da kınıyoruz."

Gergerlioğlu, Halk TV'nin sunucusu ve yetkilileri ile gazeteci Barış Pehlivan hakkında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından soruşturma başlatılmasına da tepki gösterdi.

İbrahim Akın

Dem Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Siirt Belediyesine yönelik geçici görevlendirmeyi eleştirerek, "Şu ana kadar 8 belediye başkanımıza kayyum atandı. Halkın iradesiyle seçilmiş başkanlarımıza darbe yapıldı. DEM Parti ile başlayan süreç öyle bir noktaya geldi ki diğer tüm muhalefet partilerinin belediyelerine de kayyum atanıyor." dedi.

TBMM Genel Kurulunda dün, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğunu anımsatan Akın, Komisyonun, asıl sorumluların ve ihmallerin açığa çıkarılması için değil gerçeklerin gizlenmesi için çalışma yapacağını iddia etti.

Sinan Çiftyürek

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirdi. Bazı gazetecilerin gözaltına alınmasını da tepki gösteren Çiftyürek, bu uygulamaların hiçbir şeyi çözmeyeceğini ifade etti.

Yeni anayasanın gündemde olduğunu söyleyen Çiftyürek, "İşbirliği ve kardeşliği pekiştirmek istiyorsanız yeni anayasada Kürt milletinin varlığını kabul edin, kadim bir dil olan Kürt dilini ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim dili, Türkçe'nin yanı sıra resmi dil olmasını yasalaştırın. Kürt meselesinin çözümü yönünde önemli bir adım atmış olursunuz." diye konuştu.