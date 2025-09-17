Gergerlioğlu'ndan İsrail'e Tepki: 'Soykırım Var!'

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı kara saldırısına tepki gösterdi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in dün Gazze'de başlattığı kara saldırısının "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

İsrail'in havadan ve karadan yürüttüğü saldırılara ilişkin Gergerlioğlu, şunları kaydetti:

"Son 24 saatte 106 kişi öldürüldü ve belki daha binlerce kişi öldürülecek. Gazze'de yaşanan canlı bir soykırım var. Soykırımları insanlık unutmamalı. Bitmiş değil şu an devam eden canlı bir soykırımı konuşuyoruz. Tüm insanlığa TBMM'den, 'Susmayın, kabul etmeyin, bu vahşiliğe her şeyinizle karşı çıkın' diyoruz. Tüm gücümle vahşi, siyonist, katil ve soykırımcı İsrail'e karşı çıkacağımızı ifade ediyoruz."

Gergerlioğlu, İsrail'in daha fazla insanlık suçu işlemeden durdurulması gerektiğini belirtti.