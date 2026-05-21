DEM Parti'li Gergerlioğlu, Çerkes Sürgünü'nde hayatını kaybedenleri andı

DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Çerkes Sürgünü'nde hayatını kaybedenleri anarak soykırımın unutulmayacağını ve hesabının sorulması gerektiğini belirtti. Ayrıca Türkiye'nin sürgünü soykırım olarak tanımasını talep etti.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Çerkes Sürgünü'nde hayatını kaybedenleri anarak, "Soykırımlar unutulmaz, yüzlerce yıl geçse de anılır ve 'mutlaka da hesabı sorulmalıdır' diyoruz." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çerkes Sürgünü'nde binlerce kişinin yurtlarından sürgün edildiğini, bu sırada bazılarının da hayatını kaybettiğini anlattı.

Sürgünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Gergerlioğlu, "Soykırımlar unutulmaz, yüzlerce yıl geçse de anılır ve 'mutlaka da hesabı sorulmalıdır' diyoruz." ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Çerkes Sürgünü'nü "soykırım" olarak tanımasını talep etti.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
