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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ruanda Genelkurmay Başkanı ile görüştü

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye'ye gelen Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mubarakh Muganga ile EFES-2024 kapsamında bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, EFES-2024 kapsamında Türkiye'ye gelen Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mubarakh Muganga ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gürak'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2024 kapsamında Türkiye'ye gelen Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mubarakh Muganga ile ikili görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaynak: AA / Politika

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