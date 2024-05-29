Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ruanda Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, EFES-2024 kapsamında Türkiye'ye gelen Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mubarakh Muganga ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gürak'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2024 kapsamında Türkiye'ye gelen Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mubarakh Muganga ile ikili görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.