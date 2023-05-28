Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oyunu kullandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı. Eşi Demet Güler ile oy kullanmak için Çankaya İlkokulu'na gelen Orgeneral Güler, saat 09.43'te nüfus cüzdanını sandık görevlilerine teslim etti. Kontrollerin ardından 1135 numaralı sandıkta oyunu kullandı ve basın mensuplarına 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.