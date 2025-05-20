Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO Komutanı Pierre Vandier ile Görüşme Gerçekleştirdi

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO Komutanı Pierre Vandier ile Görüşme Gerçekleştirdi
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı Oramiral Pierre Vandier'i askeri törenle karşılayarak basına kapalı bir toplantı yaptı.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı Oramiral Pierre Vandier ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen NATO Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı Oramiral Pierre Vandier'i Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Tören alanında, İstiklal Marşı ve NATO marşının okunmasının ardından Oramiral Pierre Vandier, Onur Kıtası'nı selamladı. Birlikte poz veren Orgeneral Gürak ve Oramiral Vandier, daha sonra Genelkurmay Başkanlığı binasında basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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