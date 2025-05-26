Genelkurmay Başkanı Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı Al Hnaity'i Ağırladı

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ürdün Haşimi Krallığı Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef Al Hnaity ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Ürdün Haşimi Krallığı Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef Al Hnaıty'i Genelkurmay Başkanlığı'nda törenle karşıladı. Gürak ve Al Hnaity'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, İstiklal Marşı ve Ürdün milli marşı okundu. Tümgeneral Yousef Al Hnaity, Onur Kıtası'nı selamladı. Törenin ardından Orgeneral Metin Gürak ve Yousef Al Hnaity ile beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanlığı'nda basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.