Genelkurmay Başkanı Gürak, Slovak Mevkidaşı Zmeko ile Görüştü

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Genelkurmay Başkanı Gürak, Slovak Mevkidaşı Zmeko ile Görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye'yi ziyaret eden Slovakya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Zmeko ile resmi bir toplantı gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Slovak mevkidaşı Zmeko ile bir araya geldi

ANKARA - Generkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Slovakya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Zmeko ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Slovakya Genelkurmay Başkanı Danile Zemko ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Zmeko, Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşılandı. Törenin ardından ikili, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN HALİL ÖZBEK - Politika
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