Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı Dragone ile Buluştu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı Dragone ile bir araya geldi

ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Dragone, Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşılandı. Törenin ardından ikili, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.