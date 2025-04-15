Genelkurmay Başkanı Gürak, Alman Mevkidaşı ile Görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Alman Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer ile bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.
Genelkurmay Başkanı Gürak, Alman mevkidaşı Breuer ile bir araya geldi
ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Alman mevkidaşı Orgeneral Carsten Breuer ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Alman Federal Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer ile bir araya geldi. Alman Orgeneral Breuer ve beraberindeki heyet Genelkurmay Başkanlığında düzenlenen tören ile karşılandı. Törenin ardından ikilinin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - Politika