Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı'nı Kabul Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aassem Rashed Hawary'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aassem Rashed Hawary'yi kabul etmiştir. Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer almıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA