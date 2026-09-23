Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, NATO Napoli Komutanı Wikoff'u ağırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, NATO Napoli Komutanı Wikoff'u ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'da bulunan NATO Napoli Müşterek Kuvvet Komutanı Oramiral George M. Wikoff'u makamında kabul etti. Kabulde Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün de yer aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Napoli Müşterek Kuvvet Komutanı Oramiral George M. Wikoff'u makamında kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'da bulunan NATO Napoli Müşterek Kuvvet Komutanı Oramiral George M. Wikoff'u makamında kabul etti. Kabulde, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün de yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı

Yok artık İsmail Hoca! Yaptığını duyan taraftarlar hayret etti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı

Fotoğraflardaki detayı fark eden savcılık jet hızıyla harekete geçti
Thomas Reis istedi, Trabzonspor harekete geçti! Dünya yıldızı geliyor

Trabzonspor'dan Boateng bombası!

Bakanın sözleri ülkeyi karıştırdı! Mini etekli fotoğraf yağıyor

Bir söz yetti! Ülkenin her yerinden mini etekli fotoğraf yağıyor
Gök bilimciler ilk kez bir ötegezegenden gelen radyo sinyallerini tespit etti!

Tarihte bir ilk! Dünya dışından radyo sinyalleri tespit edildi
Telefonunu sıfırlayıp saldırıya gitmiş! Odasından çıkanlar pes dedirtti

Okulu kana bulayan 15 yaşındaki zanlının odasından neler çıktı neler
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti

Milyonları yasa boğan isimden geriye bu fotoğraf kaldı

Netanyahu ABD'ye ayak basıp kaçacak! Korku planları değiştirdi

Dünya liderlerinin katıldığı zirve için gündem yaratacak karar