Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, NATO Napoli Komutanı Wikoff'u ağırladı

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, NATO Napoli Komutanı Wikoff'u ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'da bulunan NATO Napoli Müşterek Kuvvet Komutanı Oramiral George M. Wikoff'u makamında kabul etti. Kabulde Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün de yer aldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Napoli Müşterek Kuvvet Komutanı Oramiral George M. Wikoff'u makamında kabul etti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'da bulunan NATO Napoli Müşterek Kuvvet Komutanı Oramiral George M. Wikoff'u makamında kabul etti. Kabulde, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün de yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı