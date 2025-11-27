Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığını Ziyaret Etti

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığını Ziyaret Etti
Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanları ile birlikte Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığını ziyaret ederek denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığını ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

