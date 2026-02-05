Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Richard Knighton ile resmi bir törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Richard Knighton ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Richard Knighton'ı Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşının çaldığı törenin ardından Orgeneral Bayraktaroğlu, Orgeneral Knighton ve beraberindeki heyetle baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

