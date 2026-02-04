Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Dimo'yu kabul etti

Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ferdinant Dimo'yu resmi davetlisi olduğu Ankara'da kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ferdinant Dimo'yu kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ferdinant Dimo'yu kabul etti. Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
