İmralı'ya gitmeyecek olan HÜDA-PAR'dan alternatif öneri

Güncelleme:
"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan komisyonda İmralı'ya gitme kararı alındı. Oylamada 'Hayır' oyu veren HÜDA PAR'ın lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, kararlarının ardındaki nedeni açıkladı. Yapıcıoğlu, "Şimdiye kadar herkesi komisyon olarak hep beraber dinledik. Neden Komisyon üyelerinin de soru sorabileceği bir formül olmasın SEGBİS yöntemi gibi? Görüntülü bağlantı kurularak Abdullah Öcalan dinlenilebilir ve Komisyon üyelerinin de soru sorması mümkün hâle getirilebilir" dedi.

  • Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı'ya ziyaret konusunda oylama yaptı ve AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP 'Evet' oyu verdi.
  • DSP, HÜDA PAR ve Demokrat Parti 'Hayır' oyu verirken, Yeni Yol Grubu çekimser kaldı.
  • HÜDA PAR, Abdullah Öcalan'ın görüntülü bağlantı ile dinlenmesini ve komisyon üyelerinin soru sorabilmesini önerdi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında ' İmralı ziyareti' gündemiyle toplandı.

KOMİSYON İMRALI'YA GİDECEK

CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin katılmadığı; yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda, İmralı'ya gidilip gidilmemesi konusunda oylama yapıldı. AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP 'Evet' oyu verirken, DSP, HÜDA PAR, Demokrat Parti 'Hayır' oyu verdi. Yeni Yol Grubu ise çekimser kaldı. Ardından komisyon toplantısı sona erdi.

Genel başkan Zekeriya Yapıcıoğlu açıkladı: HÜDA PAR neden oyu verdi?

Toplantının ardından karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 'Hayır' oyu vermelerinin nedenini açıkladı. Yapıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Şimdiye kadar herkesi komisyon olarak hep beraber dinledik. Neden komisyon üyelerinin de soru sorabileceği bir formül olmasın SEGBİS yöntemi gibi? Görüntülü bağlantı kurularak Abdullah Öcalan dinlenilebilir ve komisyon üyelerinin de soru sorması mümkün hâle getirilebilir."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

HudaPar, sen hiç konuşma, çünkü senin ve tayfanin beyni, Aziz Türk Milletini Afganistan'a çevirmek .Yemezler...Burası Türkiye Cumhuriyeti ve ilelebet Yasayacak

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

HudaPar, sen hiç konuşma, çünkü senin ve tayfanin beyni, Aziz Türk Milletini Afganistan'a çevirmek .Yemezler...Burası Türkiye Cumhuriyeti ve ilelebet Yasayacak.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrkun kılıçdoğan:

Görüntülü görüsmenin olmamasinin tek sebebi bundan sonraki yüzyüze görüsmelerin önünü acmaktir diye düşünüyorum

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüven önemlş:

galiba aleni olmuyor bu işler

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZümra Yıldız:

Kripto para ticareti yapmak zorlu bir süreç olabilir, ancak güvenilir içgörülerle çalışmak istikrarlı kalmama yardımcı oldu. Nelson FY sayesinde, analizleri karmaşık trendleri anlamayı ve harekete geçmeyi kolaylaştırdı. Portföyümü 325.000 dolara çıkardım. Eğer siz de yatırım sektöründeyseniz, "Nildatrading" Telegram hesabından ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
