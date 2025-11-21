İmralı'ya gitmeyecek olan HÜDA-PAR'dan alternatif öneri
"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan komisyonda İmralı'ya gitme kararı alındı. Oylamada 'Hayır' oyu veren HÜDA PAR'ın lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, kararlarının ardındaki nedeni açıkladı. Yapıcıoğlu, "Şimdiye kadar herkesi komisyon olarak hep beraber dinledik. Neden Komisyon üyelerinin de soru sorabileceği bir formül olmasın SEGBİS yöntemi gibi? Görüntülü bağlantı kurularak Abdullah Öcalan dinlenilebilir ve Komisyon üyelerinin de soru sorması mümkün hâle getirilebilir" dedi.
- Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı'ya ziyaret konusunda oylama yaptı ve AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP 'Evet' oyu verdi.
- DSP, HÜDA PAR ve Demokrat Parti 'Hayır' oyu verirken, Yeni Yol Grubu çekimser kaldı.
- HÜDA PAR, Abdullah Öcalan'ın görüntülü bağlantı ile dinlenmesini ve komisyon üyelerinin soru sorabilmesini önerdi.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında ' İmralı ziyareti' gündemiyle toplandı.
KOMİSYON İMRALI'YA GİDECEK
CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin katılmadığı; yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda, İmralı'ya gidilip gidilmemesi konusunda oylama yapıldı. AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP 'Evet' oyu verirken, DSP, HÜDA PAR, Demokrat Parti 'Hayır' oyu verdi. Yeni Yol Grubu ise çekimser kaldı. Ardından komisyon toplantısı sona erdi.
GENEL BAŞKAN YAPICIOĞLU AÇIKLADI: HÜDA PAR NEDEN OYU VERDİ?
Toplantının ardından karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 'Hayır' oyu vermelerinin nedenini açıkladı. Yapıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Şimdiye kadar herkesi komisyon olarak hep beraber dinledik. Neden komisyon üyelerinin de soru sorabileceği bir formül olmasın SEGBİS yöntemi gibi? Görüntülü bağlantı kurularak Abdullah Öcalan dinlenilebilir ve komisyon üyelerinin de soru sorması mümkün hâle getirilebilir."