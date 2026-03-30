Gençlik ve Spor Bakanı Bak Kosova'da

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, resmi ziyaret kapsamında Kosova'ya geldi. Bakan Bak, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, Kosova Gençlik ve Spor Bakanı Blerim Gashani ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı tarafından karşılandı. Bakan Bak, Kosova-Türkiye arasında yarın oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalini izleyecek.

Başbakan Yardımcısı Damka, sporun ülkeler arasındaki güçlü bağların pekişmesine ve dostluk duygusunun gelişmesine katkı sunduğunu belirterek, tüm sporculara başarılar diledi. - PRİŞTİNE

