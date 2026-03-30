Gençlik ve Spor Bakanı Bak Kosova'da

Bakan Bak, Kosova-Türkiye arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalini izlemek üzere Kosova'ya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, resmi ziyaret kapsamında Kosova'ya geldi. Bakan Bak, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, Kosova Gençlik ve Spor Bakanı Blerim Gashani ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı tarafından karşılandı. Bakan Bak, Kosova-Türkiye arasında yarın oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalini izleyecek.

Başbakan Yardımcısı Damka, sporun ülkeler arasındaki güçlü bağların pekişmesine ve dostluk duygusunun gelişmesine katkı sunduğunu belirterek, tüm sporculara başarılar diledi. - PRİŞTİNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi

CHP'li belediye başkanının sevgilisine ödediği para öyle böyle değil
Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha

Avrupa'ya bir kara haber daha verdi: Kritik seviyelerde
Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı

Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı
Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım

Son paylaşımını Mbappe görmesin!
Beşiktaş'tan Berke Özer hamlesi

Ezeli rakipten Berke Özer bombası
Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha

Avrupa'ya bir kara haber daha verdi: Kritik seviyelerde
Dili boğazına kaçan takım arkadaşlarına üzülünce oyuna devam edemediler

''Yaşları küçücük ama yürekleri kocaman'' dedirten haber
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz

Elinde bu paradan olanlar yaşadı! İstenilen meblağ inanılmaz