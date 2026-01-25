Haberler

Bakan Bak AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Güncelleme:
Eskişehir'e çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, valilikteki programının ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti ve parti teşkilatıyla bir araya geldi.

Bir takım temaslarda bulunmak adına Eskişehir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valilikteki görüşmelerini tamamladıktan sonra, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'na geçti. Bakan Bak, burada AK Parti teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Öte yandan Bak, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'tan şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ESKİŞEHİR

