Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da AK Parti İl Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyarette, İl Başkanı Ali Çetin ve teşkilat yönetimiyle görüştü.
Bazı programlara katılmak üzere Antalya'ya gelen Bak, AK Parti İl Başkanlığına geçti.
Partililer tarafından karşılanan Bak, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve teşkilat yönetimiyle görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile partililer fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Politika