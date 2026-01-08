Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da AK Parti İl Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyarette, İl Başkanı Ali Çetin ve teşkilat yönetimiyle görüştü.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Politika
