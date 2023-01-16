Gençlik buluşmasına damga vuran diyalog! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusuyla yüz ifadesi değişti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gençlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buluşmasında ilginç anlar yaşandı. Salonda söz alan genç bir kadın, Erdoğan'a ithafen, "Cengiz Kurtoğlu, 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısı ile bizim size olan aşkımızı, muhabbetimizi, sevgimizi söyledi" ifadelerini kullandı. Bu esnada söze giren Erdoğan, "Sen nasıl söylüyorsun?" sorusunu yöneltti. Bu soru karşısında kısa süreli duraksayan genç kadın, "Benim sesim kötü" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün partisinin Muğla Gençlik Buluşması'nda, Fethiye ilçesinde gençlerle bir araya geldi. Buluşmada söz alan genç bir kadın, Erdoğan'a olan sevgisini anlatırken "Cengiz Kurtoğlu, 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısı ile bizim size olan aşkımızı, muhabbetimizi, sevgimizi söyledi. Biz çok gurur duyduk. Size olan aşkımız ebedi. Bunu her zaman her yerde sizi temsil ederek getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"BEN SİZE AŞKIMI HER YERDE İLAN EDİYORUM"

Bu esnada söze giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç kadına "Şarkıyı sen nasıl söylüyorsun?" şeklinde bir soru yöneltti. Erdoğan'ın bu sorusu karşısında kısa süreli duraksayan kadın, "Benim sesim kötü. Ben size aşkımı her yerde ilan ediyorum. ama sizden dinlemeyi çok isterim" dedi.

ERDOĞAN KAHKAHAYI BASTI

Bu sözlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil salondakilerden alkış ve gülüşme sesleri yükseldi.