Gemlik Belediye Başkanı Uludağ Üniversitesi Rektörünü Ziyaret Etti

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ferudun Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Gemlik Belediyesi ve Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesi Öğrenci Merkezi'nin güncel durumu hakkında bilgi aktarıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ferudun Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Gemlik Belediyesi ve Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesi Öğrenci Merkezi'nin güncel durumu ile ilgili Başkan Sertaslan tarafından Rektör Yılmaz'a bilgi aktarılırken, Rektör Yılmaz da Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

BAŞKAN SERTASLAN: "İŞ BİRLİĞİMİZE ÖNEM VERİYORUZ"

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesi ve Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından Uludağ Üniversitesi'ne kazandırılan öğrenci merkezi ile Gemlik'in üniversite kenti olmaya emin adımlarla ilerlediğini ifade ederken, kampüsteki çoğu ihtiyaca da cevap verecek bir proje olduğunu belirtti. Başkan Sertaslan konuşmasının devamında, "Üniversitemizin Gemlik'imize katkılarına ve iş birliğimize önem veriyoruz" dedi.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ferudun Yılmaz ise Uludağ Üniversitesi ve Gemlik Belediyesi'nin birlikte yürütecekleri yeni projelere dair Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile birlikte görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Sayın Başkanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaret fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.