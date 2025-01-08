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Gelecek, Saadet ve DEVA Partileri çatı parti için anlaştı

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Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinden oluşan komisyon, çatı parti kurulmasına ilişkin çalışmalarda son aşamaya geldi. Yeni parti ismi için 'Yeni Yol' isminin ağırlık kazandığı öğrenildi.

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın istifasıyla düşen Gelecek-Sadet grubunu yeniden kurmak için başlayan görüşmelerde Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinden oluşan komisyon, çatı parti kurulmasına ilişkin çalışmalarda son aşamaya geldi.

İSİM BELLİ OLDU

Yeni parti ismi için önerilerden "Yeni Yol" isminin ağırlık kazandığı öğrenildi. Ayrıca yeni kurulacak partinin isminde "parti" kelimesinin geçmemesine özen gösterildi.

Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinden her bir parti 13 kurucu isim belirleyecek ve böylece 39 veya 40 kişi, yeni partinin kurucusu olacak. Milletvekili olmayan bir isim yeni kurulacak çatı partinin genel başkanı olarak belirlenecek.

AYRINTILAR BELLİ OLDU

Öte yandan, yeni parti kurulmasına karşın Saadet, Gelecek ve DEVA partileri kendi tüzel kişiliklerini devam ettirecek. Yeni parti kurulduğunda, Saadet, Gelecek ve DEVA partili milletvekilleri TBMM Başkanlığı'na, siyasi faaliyetlerini yeni partide devam ettirmek istediklerine ilişkin dilekçe sunacak ve böylece yeni parti grubu oluşturularak, TBMM'de faaliyete başlanacak.

TARİH DE NETLEŞTİ

Yeni parti kurulmasına ilişkin dilekçenin 10 Ocak veya 13 Ocak'ta İçişleri Bakanlığına sunulmasının planlandığı, ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kamuoyuna birlikte açıklama yapması bekleniyor.

İLK ÇATLAK GELECEK PARTİSİ'NDEN

Şu anda Saadet Partisi'nin 9, DEVA Partisi'nin 12, Gelecek Partisi'nin 9 milletvekili bulunuyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, her partiden 1 veya 2 milletvekili kendi partisinde çalışmalarına devam edecek. Bu milletvekillerinin çatı parti kurulmasına karşı olduğu belirtiliyor. Gelecek ve DEVA partilerinden son günlerdeki milletvekili istifalarının da tepki amacıyla olduğu konuşuluyor.

Gelecek Saadet Grup Başkanvekili ve Gelecek Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine yeni kurulacak partide görev almayacağını, bunu Genel Başkan ile de paylaştığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

DEVA Partisi'nden iki hafta önce Mustafa Yeneroğlu dün Burak Dalgın, bugün de Selma Aliye Kavaf istifa etmişti. TBMM'de iki hafta önce Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın Gelecek Partisi'nden istifa etmesiyle Gelecek Saadet grubu düşmüş, DEVA Partisi milletvekilleri Mehmet Emin Ekmen ve Ertuğrul Kaya'nın Saadet Partisi'ne geçmeleriyle grup yeniden kurulmuştu.

Gelecek, Saadet ve DEVA Partileri çatı parti için anlaştı
Kaynak: ANKA / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMustafa Dayi:

= kümes partisi dogdu. kelaynak besleyecekler...

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıPerwer:

Ben bu çatı altında ne gelecek ne saadet ne de deva görmüyorum. Fırsat ve destek verilirse yeniden refah Bir şeyler yapabilir. Diğer tabela partileri fasafiso

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
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