Gelecek Partisi'nden istifa eden Doğan Demir CHP'ye katıldı! Rozetini Özel taktı

Gelecek Partisi'nden temmuz ayında istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Doğan Demir CHP'ye katıldı. Demir'e rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

"SAYIN DOĞAN DEMİR BABA OCAĞINA DÖNÜYOR"

Özgür Özel, "CHP büyümeye devam ediyor. Bugün baba evine bir dönüş yaşanacak. Eskişehir Anadolu Üniversitesi yerel yönetimlerden mezun, 1992 yılında partimiz yeniden açılırken, Kocaeli Derince'de kurucu gençlik kolları başkanımız daha sonra il sekreterimiz, il başkan yardımcımız, belediye meclis üyemiz, ardından Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanımız Bağımsız İstanbul Milletvekili Sayın Doğan Demir CHP'ye baba ocağına dönüyor. Kendisini buraya davet ediyorum. Kocaeli milletvekillerimizi, Kocaeli milletvekillerimizi buraya davet edelim. Kendisi İstanbul milletvekilimiz ancak Kocaeli'nde doğan, büyüyen, siyaset yapan, halen Kocaeli'nde bulunan çok değerli milletvekilimize eşlik etsinler." ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEMİZE GÜÇ KATMAK İÇİN SİZİNLE BERABER YOLDAŞLIK YAPACAĞIZ"

Demir ise Özel'e teşekkür ederek şöyle konuştu: "Bugün burada böyle muhteşem bir kalabalıkla partiye dahil olmak çok kıymetli. Süreç içerisinde çok emek veren Murat Emir dostuma çok teşekkür ediyorum. Bütün grup başkan vekillerimize. Ben 33 yıl önce CHP'de siyasi hayatıma başlarken bugün burada tekrar CHP'de mücadele etme onurunu Sayın Genel Başkanım ve yol arkadaşlarım imkan tanıdılar. Hayatım boyunca hep sevgiyi, hoşgörüyü toplumsal uzlaşı için mücadele etmiş uzun yıllar hem CHP hem Alevi örgütlerinde emek mücadelesi vermiş, sokaktan gelen bir kardeşinizim. Dolayısıyla bu süreçte de hem Alevilerin temel hak ve özgürlükleri için hem Türkiye'mizdeki bütün sıkıntılarla birlikte demokrasi, insan hakları ve özgürlükler için CHP'de birlikte yol alacağımızı, bundan sonra da mücadelemize güç katmak için sizinle beraber yoldaşlık yapacağımızı buradan beyan ediyor Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere hepinize bu muhteşem tören için çok teşekkür ediyorum."

DOĞAN DEMİR KİMDİR?

Doğan Demir 1973 yılında Muş'un Varto ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimi Varto'da lise eğitimini de Adana'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünden mezun oldu. Kocaeli'de ticaretle uğraştı.

Alevi Kültür Derneği'nde Kocaeli Şube Başkanlığı (2009-2013) ve Genel Başkanlık (2013-2019) görevlerinde bulundu. Alevi Kültür Derneği'nde başkan olduğu dönemde Alevi Bektaşi Federasyonu'nda da Genel Sekreter olarak görev yaptı. 2015'te Avrupa Alevi kurumları tarafından düzenlenen, "Türkiye'deki Hak İhlalleri" konulu sunumda Avrupa Parlamentosu'da konuşmacı olarak katıldı. Ağustos 2015'te "Aleviler Barış İstiyor" konulu bir toplantıya katılmak için Ankara'ya gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Alevi Kültür Derneği ve Alevi Bektaşi Federasyonu'ndaki görevlerini 2019'da Gelecek Partisi'nin kurucu üyeleri arasına katıldığında bıraktı.

SİYASİ YAŞAMI

1992 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeniden kuruluş aşamasında Derince ilçesi kurucu gençlik kolları başkanı olarak görev yaptı. 2003-2009 yılları arasında Derince belediye meclis üyeliğinde bulundu.

12 Aralık 2019 tarihinde kurulan Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulunda yer aldı. Partide Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı olarak görev yaptı.

2023 Türkiye Genel Seçimlerinde İstanbul 3. seçim bölgesinde Millet İttifakı kontenjanından CHP listesinden 8. sıra milletvekili adayı oldu ve 28. dönem Milletvekili olarak seçilmiştir. Milletvekili seçildikten sonra Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı. Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisinin ortak meclis grubu kurabilmek için 13 Ocak 2025 tarihinde oluşturdukları Yeni Yol'a geçti.

21 Temmuz 2025 tarihinde Yeni Yol'dan istifa etti