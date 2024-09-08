Gelecek Partisi Kula İlçe Başkanı Okan Camcı İstifa Etti

Manisa'nın Kula ilçesinde Gelecek Partisi İlçe Başkanı Okan Camcı, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla görevi ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Gelecek Partisi Kula İlçe Başkanı Camcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunmaktayım. Milletin çıkarını savunan ve milletin iradesine saygı duyan her kulvarda yerimizi alacağız. Bizleri destekleyen yanımızda olan tüm dostlarımıza sevdiklerimize büyüklerimize saygı ve şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verdi. - MANİSA