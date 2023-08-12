Gelecek Partisi Kırıkkale İl Başkanı ve Yönetimi İYİ Parti'ye Geçti

Gelecek Partisi Kırıkkale İl Başkanı Murat Korkmaz ve yönetimi, İYİ Parti'ye geçti. Korkmaz, yaklaşık 2 yıldır Gelecek Partisi İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirtti. İYİ Parti İl Başkanı Kuzucu ise İYİ Parti'nin güçlenmesiyle Kırıkkale'nin de güçleneceğini ifade etti.

Gelecek Partisi Kırıkkale İl Başkanı Murat Korkmaz ve yönetimi, İYİ Parti'ye geçti.

İYİ Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Korkmaz, yaklaşık 2 yıldır Gelecek Partisi İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü söyledi.

Emek verildiğinde bir hedeflerinin olması gerektiğini aktaran Korkmaz, "Bir hedef koyacağız ki o hedefe emek vereceğiz, sonuca gideceğiz. Ben 2 yıldır il başkanlığı görevini ifa ettim, mücadelesini verdim. Sonuca gidemeyeceğimi anladım. Vereceğimiz emek boşa gidecek. Döndük, dolaştık, düşündük ve bize en yakın frekansı tutturabildiğimiz İYİ Parti'yi tercih ettik." diye konuştu.

Korkmaz, il yönetiminin yanı sıra merkez, Balışeyh ve Yahşihan ilçe başkanları ve yönetimleriyle katılım sağladıklarını dile getirdi.

İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Kuzucu da İYİ Parti'nin güçlenmesiyle Kırıkkale'nin de güçleneceğini belirtti.