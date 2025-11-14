Haberler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Alanya ilçe kongresine katıldı

Güncelleme:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Alanya ilçe teşkilat kongresine katıldı.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Davutoğlu, konuşmasına, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen kargo uçağı ile Hırvatistan'da düşen Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağında şehit olan askerler ve pilota Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileyerek başladı.

Bursa'ya giderek iki şehit ailesini ziyaret ettiğini belirten Davutoğlu, "İki aile de son derece kötüydü. Ben 7 gün 24 saat çalışmaktan yorulmam ama bir şehit taziyesine gittiğimde yüreğim dağılır. Allah, insanımızı, askerlerimizi, pilotlarımızı kaybetmek durumuyla bizi karşı karşıya bırakmasın. Şehitlerimiz bugün Türkiye'nin birçok yerinde defnediliyor. Mutlaka birçok açıklamalar yapılacak, birçok tavsiyeler verilecek ve aileler kucaklanacak, sahip çıkılacak. Ama bunun üzerinden, cenazemiz defnedildikten sonra sorulması gereken sorular var." dedi.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen kargo uçağıyla ilgili birçok spekülasyon yapıldığı belirten Davutoğlu, "Burada bir dışarıdan müdahale varsa bunu araştıracaklardır ve bu konuda gereken tedbirleri de alacaklardır, buna inanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, kongrede Gelecek Partisi Alanya İlçe Başkanlığına seçilen Yıldız Serdaroğlu ve ekibini tebrik ederek başarılar diledi.

Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet, kongrenin ardından Alanya Toptancı Hali ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Alanya Şubesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Politika
