Gediz Kaymakamı, Belediye Başkanı ve Ticaret Odası Başkanı Vali Musa Işın'ı ziyaret etti

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, yeni göreve başlayan Vali Musa Işın'ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ziyarette Gediz ilçesinin yatırımları ve turizm potansiyeli değerlendirildi.

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk göreve yeni başlayan Vali Musa Işın'ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette tanışmanın ardından Gediz ilçesi ile ilgili değerlendirme gerçekleştirildi. Gediz heyeti ilçede yapılan yatırımların yanı sıra Murat Dağı Termal Tatil ve Kayak Merkezi ile Ilıca Tatil Köyünün turizm açısından önemi vurgulandı. Vali Musa Işın'da Gediz ile ilgili gereken desteğin sağlanacağını söyleyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. - KÜTAHYA