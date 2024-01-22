Gazze'de rehin tutulan İsraillilerin yakınları, Kudüs'teki İsrail parlamentosunu bastı

Gazze'de rehin tutulan İsraillilerin yakınları,Kudüs'teki bir parlamento komitesine baskın düzenleyerek milletvekillerinden sevdiklerini kurtarmak için daha fazla çaba sarf etmelerini talep etti.

Yaklaşık 20 kişilik bu eylem, Gazze savaşının dördüncü ayında artan iç muhalefeti işaret etti. Bir kadın, 7 Ekim'deki Hamas saldırısında kaçırılan 253 kişiden üçünün fotoğraflarını kaldırdı. Kasım'da yapılan ateşkesle bir kısmı geri getirilmiş olsa da 130 kişi hala Gazze'de tutuluyor.

Eylemciler, "Onları şimdi serbest bırakın!" diye slogan attı. ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuk çabaları, İsrail'in Hamas'ı yok etme çabası ve Hamas'ın İsrail'in çekilmesini ve hapishanelerindeki binlerce Filistinliyi, bunlar arasında üst düzey yetkililer dedahil olmak üzere serbest bırakma talebi arasında uzak görünüyor. Göstericiler, ayrıca Başbakan Benjamin Netanyahu'nun sahil evi ile Knesset binasının dışında kamp kurdu, bazıları savaşa tek taraflı son verilmesini veya sert sağ hükümeti devirebilecek bir seçim talep ediyor.