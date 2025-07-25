Gazze'de Ateşkes Görüşmeleri Önümüzdeki Hafta Yeniden Başlayacak

Mısır medyası, Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin önümüzdeki hafta yeniden başlamasının beklendiğini aktardı.

Hamas ile İsrail arasındaki Gazze'de ateşkes görüşmeleri, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda sürüyor. Mısır'ın Al Qahera kanalı, İsrail'in Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği cevabı incelemesi nedeniyle ateşkes görüşmelerinin gelecek hafta yeniden başlamasının beklendiğini belirtti.

İsrail ve ABD heyetleri ülkelerine dönmüştü

Katar'ın başkenti Doha'daki İsrail heyeti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakere heyetini istişareler için geri çağırmasının ardından ülkeye dönmüştü. ABD yönetimi de dün heyetini istişareler için geri çağırmıştı.

Doha'da yürütülen dolaylı görüşmelere Katar ve Mısır arabuluculuk ediyor. Masadaki anlaşma, İsrail'in 60 günlük ateşkes süresince bazı Filistinli esirleri serbest bırakması karşılığında Hamas'ın 10 rehine ile 18 ölü rehinenin cenazesini İsrail'e teslim etmesini içeriyor. Geçici ateşkesin başlamasının ardından taraflar, kalıcı ateşkesin şartları ve 10'u hayatta olduğu düşünülen 22 rehinenin serbest bırakılması konusunda görüşmelerde bulunacak. - KAHİRE