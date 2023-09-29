Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda Uyuşturucu ve Silahlar Ele Geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ve 3 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. 8 şüpheli ise yakalandı.

Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonlarında bir miktar uyuşturucu ve 3 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 8 şüpheli ise yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 22 farklı adrese operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 86 adet fişek ele geçirilirken operasyonlar sonucunda ise 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP