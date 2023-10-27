Gaziantep'te DEAŞ Operasyonu: 4 Tutuklama

Gaziantep merkezli 4 ilde gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 9 bin 601 dolar, 210 euro, 11 bin 450 TL ve örgütsel malzemeler ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'e yönelik ortak çalışma yaptı. Bu kapsamda Gaziantep merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. 18 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 9 bin 601 dolar, 210 euro, 11 bin 450 TL ve çok sayıda örgütsel malzeme ile dijital materyal ele geçirildi. 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.