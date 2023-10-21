Gaziantep Kalesi'ne Filistin Bayrağı Asıldı

Gaziantep'te İsrail'in Filistin saldırılarına tepki göstermek ve Filistin ile olan dayanışmanın gösterilmesi adına tarihi Gaziantep Kalesi'nin surlarına devasa büyüklükte Filistin bayrağı asıldı. Bayrağın asılma anları ise dron kamerası ile kaydedildi.

Gaziantep'in sembollerinden olan tarihi Gaziantep Kalesi'ne devasa büyüklükte Filistin bayrağı asıldı. Bayrağın asılma anları ise dron kamerası ile kaydedildi.

Gaziantep'te İsrail'in Filistin saldırılarına tepki göstermek ve Filistin ile olan dayanışmanın gösterilmesi adına tarihi Gaziantep Kalesi'nin surlarına devasa büyüklükte Filistin bayrağı asıldı. Bayrağın asıldığı an ve sonrasın ortaya çıkan görüntü ise dron kamerası ile kaydedildi. - GAZİANTEP