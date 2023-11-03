Gazi Üniversitesi Rektörü İsrail'i kınadı

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, " İsrail'in dünyanın gözünün içine bakarak yaptığı zulümleri normalleştirdiği, hissizleştirdiği ve duyarsızlaştırdığı anlaşılmalı ki onlar artık bir millet, bir devlet değil, şeytani aklın oyuncağı" dedi.

Gazi Üniversitesinde "Filistin Meselesi ve Kudüs Davamız" adlı konferans gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sadece Gazze'ye değil tüm insanlığa açılan bir savaş olduğunu ifade ederek, "Kudüs davası insanlık hülasasıdır. Artık insanlık Gazze'de can çekişiyor, ölmek üzere çok yazık. Maalesef elimizden bedduadan başka bir şey gelmemesi de çok acı. Allah'ım, düşman gruplarını hezimete uğrat ve sars diyorum. Bilinmeli ki bu dava yüce dinimiz İslam davası, kanla sulanan mukaddesatın sevdası. Şimdi elimizde Hazreti Musa'nın asası, Müslümanlar topyekün hücuma kalksa kafirler bizden köşe bucak kaçacak. 'Açık bir hapishanede yaşıyorduk. Açık bir morga döneceğiz' diyen Filistinlileri bu şekilde anlayabiliriz ve herkese anlatalım. Kendi ülkelerinde sığıntı olanların hikayesini bilmiyorsak öğrenelim onların hikayelerini" diye konuştu.

"İsrail dünyanın gözünün içine bakarak yaptığı zulümleri normalleştirdi" diyen Rektör Yıldız, "Hissizleştirdiği ve duyarsızlaştırdığı anlaşılmalı ki onlar artık bir millet, bir devlet değil, şeytani aklın oyuncağı. Bizler bu vahşi siyonist soykırım karşısında her zaman din kardeşlerimizin yanında olmalıyız. Ecdadımızın bize örnek olarak gösterdiği şekilde her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında olmalıyız" ifadesini kullandı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Oğuzhan Aydın ise Filistin meselesi hakkında kısa bir konuşma yaptı. Konferansa akademisyenler, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. - ANKARA