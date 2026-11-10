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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde TBMM'de törenle anıldı

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde TBMM'de törenle anıldı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde TBMM'de düzenlenen törenle anıldı. Törende Meclis Başkan Vekili Yusuf Beyazıt Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı; 09.05'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla tören sona erdi.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde, TBMM'de düzenlenen törenle anıldı.

TBMM'de gerçekleşen törene; Meclis Başkan Vekili Yusuf Beyazıt, AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve çalışanlar katıldı. Beyazıt, Atatürk Anıtı'na kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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