Galibaf: "(ABD ile) İmzalanan mutabakat zaptı, gelecekteki dış ilişkilerimizin ağırlık merkezi olacak"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD- İran arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Bence bu mutabakat zaptı, gelecekteki dış ilişkilerimizin ağırlık merkezi olacaktır. Düşmanı, imzaladığı şeye bağlı kalmaya zorlamak için çaba göstermeliyiz" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD- İran arasındaki gerilimde Tahran yönetiminin mevcut ve gelecekteki muhtemel tutumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Galibaf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraflar arasındaki mutabakat zaptına yönelik İran'daki görüş birliğine dikkat çekerek, "İmzalanan mutabakat zaptı, İran İslami Şura Meclisi üyelerinin kolektif bilgeliğinin sonucudur ve tüm üyeler bunu desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

Galibaf, "Bence bu mutabakat zaptı, gelecekteki dış ilişkilerimizin ağırlık merkezi olacaktır. Düşmanı, imzaladığı şeye bağlı kalmaya zorlamak için çaba göstermeliyiz. Ülkenin, bölgenin ve müttefiklerimizin güvenliği, bu mutabakat zaptı sayesinde güçlenecektir" dedi.

Taraflar birbirlerini karşılıklı olarak haziran ayında imzalanan mutabakat zaptını ihlal etmekle suçluyor. Washington yönetimi daha önce İran'ı Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılar düzenlemek ve gemilerden yasa dışı şekilde geçiş ücreti almakla suçlamıştı. Tahran yönetimi ise boğazdaki deniz trafiğinin yönetiminde söz sahibi olması gerektiğini vurgulamıştı. İran, ABD'nin boğazda Tahran'ın belirlediği güzergahlara alternatif rotalar oluşturmasının mutabakat zaptında yer alan maddelere aykırı olduğunu savunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı