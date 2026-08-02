Haberler

Galibaf: "(ABD ile) İmzalanan mutabakat zaptı, gelecekteki dış ilişkilerimizin ağırlık merkezi olacak"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD-İran arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Bence bu mutabakat zaptı, gelecekteki dış ilişkilerimizin ağırlık merkezi olacaktır.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD- İran arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Bence bu mutabakat zaptı, gelecekteki dış ilişkilerimizin ağırlık merkezi olacaktır. Düşmanı, imzaladığı şeye bağlı kalmaya zorlamak için çaba göstermeliyiz" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD- İran arasındaki gerilimde Tahran yönetiminin mevcut ve gelecekteki muhtemel tutumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Galibaf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraflar arasındaki mutabakat zaptına yönelik İran'daki görüş birliğine dikkat çekerek, "İmzalanan mutabakat zaptı, İran İslami Şura Meclisi üyelerinin kolektif bilgeliğinin sonucudur ve tüm üyeler bunu desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

Galibaf, "Bence bu mutabakat zaptı, gelecekteki dış ilişkilerimizin ağırlık merkezi olacaktır. Düşmanı, imzaladığı şeye bağlı kalmaya zorlamak için çaba göstermeliyiz. Ülkenin, bölgenin ve müttefiklerimizin güvenliği, bu mutabakat zaptı sayesinde güçlenecektir" dedi.

Taraflar birbirlerini karşılıklı olarak haziran ayında imzalanan mutabakat zaptını ihlal etmekle suçluyor. Washington yönetimi daha önce İran'ı Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılar düzenlemek ve gemilerden yasa dışı şekilde geçiş ücreti almakla suçlamıştı. Tahran yönetimi ise boğazdaki deniz trafiğinin yönetiminde söz sahibi olması gerektiğini vurgulamıştı. İran, ABD'nin boğazda Tahran'ın belirlediği güzergahlara alternatif rotalar oluşturmasının mutabakat zaptında yer alan maddelere aykırı olduğunu savunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Erdal Beşikçioğlu için savcı kararını verdi, sıra hakimde
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bennu Gerede'nin boynuna taktığı altın kolye yetişkin oyuncağı çıktı

Bennu Gerede'nin canlı yayında boynuna taktığı şey bakın ne çıktı
İran, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı

Müzakerelerde sona doğru! İran masaya oturdu ama bu kez ABD ile değil

Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu! Devrim niteliğinde bir adım atılıyor
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı

Düğünde dededen beklenmedik tebrik: Damat neye uğradığını şaşırdı
Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti

Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler