G7 dışişleri bakanlarından İran'a "saldırıları durdur" çağrısı

Güncelleme:
G7 dışişleri bakanları, İran'ın bölgedeki sivil altyapı ve enerji hedeflerine yönelik saldırılarını kınayarak, bu saldırıların derhal durdurulması gerektiğini belirtti. Ayrıca, G7, bölgedeki ülkelerin güvenlik ve egemenliklerine destek verdiklerini vurguladı.

ABD, İngiltere, İtalya, Kanada, Fransa, Almanya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, " İran'ın sivillere ve enerji altyapısı dahil sivil altyapıya yönelik pervasız saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. İran rejiminin tüm saldırılarının derhal ve şartsız olarak durdurulmasını talep ediyoruz" denildi.

ABD, Japonya, İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, İran'ın bölge ülkelerine yönelik misilleme saldırıları hakkında ortak bir açıklama yayımladı. G7 ülkeleri ve grupta temsil edilen Avrupa Birliği'nin (AB) İran'ın haksız saldırıları karşısında bölgedeki ortaklarını desteklediği vurgulanarak, "BM Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı kararına uygun olarak, rejimin Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Irak'taki sivillere ve enerji altyapısı dahil sivil altyapıya yönelik pervasız saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. İran rejiminin bu devletlere yönelik haksız saldırıları bölgesel ve küresel güvenliği de tehdit etmektedir. İran rejiminin tüm saldırılarının derhal ve şartsız olarak durdurulmasını talep ediyoruz" denildi.

"Küresel enerji arzını destekleyici önlemleri almaya hazırız"

Hürmüz Boğazı dahil tüm kritik su yollarının güvenliğinin ve enerji piyasalarının istikrarının büyük önem taşıdığı kaydedilen açıklamada, "11 Mart'ta Uluslararası Enerji Ajansı üyeleri tarafından kararlaştırılan stokların piyasaya sürülmesi gibi, küresel enerji arzını destekleyici önlemleri almaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.

İran saldırılarına uğrayan ülkelere destek

G7'nin İran'ın asla nükleer silah edinmemesi, balistik füze programını durdurması, bölgede ve dünya genelinde istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine son vermesi ve kendi halkına karşı uyguladığı korkunç şiddet ve baskıyı durdurması gerektiğini defalarca dile getirdiği hatırlatılarak, "İran veya İran'ın vekilleri tarafından haksız saldırılara uğrayan ülkelerin topraklarını savunma ve vatandaşlarını koruma haklarını destekliyoruz. Bu ülkelerin güvenliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğimizi bir kez daha yineliyoruz" denildi.

Açıklamada, "İran ve milislerinin Irak'ta, özellikle Irak Kürt Bölgesi'nde, diplomatik tesislere ve enerji altyapısına, ABD ve DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ve Irak halkına yönelik pervasız saldırılarını kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Haberler.com
500

Futbolcu Kundakçı'yı öldürenler ailesini de rahat bırakmıyor

Genç futbolcuyu öldürenler ailesini de rahat bırakmıyor
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden 'katkıda bulunma' taahhüdü

22 ülke İran'a karşı harekete geçti! "Hazırız" deyip ilan ettiler
Füzeler demir kubbeyi delince panik başladı! İsrail ordusundan soruşturma kararı

Füzeler demir kubbeyi delince İsrail'de panik başladı!
Suudi Arabistan, İranlı 5 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Körfez ülkesinden İran kararı! 24 saat süre tanıdılar
Futbolcu Kundakçı'yı öldürenler ailesini de rahat bırakmıyor

Genç futbolcuyu öldürenler ailesini de rahat bırakmıyor
Bangladeş'te otobüs ile trenin çarpıştığı kazada 12 kişi hayatını kaybetti

Tren otobüse çarptı: 12 kişi feci şekilde can verdi
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Parkta erkek cesedi bulundu

İstanbul'un göbeğinde dehşet anları