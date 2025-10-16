Haberler

Fuat Oktay: SDG'nin Suriye ile Bütünleşmesi Gerekli

Fuat Oktay: SDG'nin Suriye ile Bütünleşmesi Gerekli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve SDG'nin Suriye ile birleşmesinin önemine vurgu yaptı. Gazze'deki duruma da değinen Oktay, İsrail'in saldırılarını insanlığa karşı suç olarak tanımladı ve barış sürecinden bahsetti.

Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "SDG'nin Suriye ile bütünleşmesinin en kısa zamanda gerçekleşmesi gerekmektedir" dedi.

Dışişleri Komisyonu, uluslararası antlaşmaları görüşmek üzere TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Gazze'deki son durum hakkında açıklamada bulunan Oktay, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı ağır saldırıların, zamanla insanlığa karşı suçların ve savaş suçlarının işlendiği bir katliama dönüştüğünü söyledi. Filistin'i tanıyan ülkelerin Parlamento Dışişleri Komisyonlarına, komisyon adına teşekkür mektupları gönderildiğini dile getiren Oktay, Gazze barış sürecinde, böylelikle ilk aşamanın tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Suriye'deki son duruma ilişkin de konuşan Oktay, "Bölgemizde ülkemizi yakından ilgilendiren diğer bir husus ise Suriye'deki gelişmelerdir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birliğini koruması, barış içerisinde, istikrarlı ve müreffeh bir komşu olarak güney doğu sınırımızda yer alması, gerek siyasi gerek insancıl açıdan büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda çaba gösteren Şam yönetiminin desteklenmesi, Suriye'ye yönelik dış müdahalelere imkan tanınmaması ve SDG'nin Suriye ile bütünleşmesinin en kısa zamanda gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, SDG'nin yanlış yollara tevessül etmemesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Komisyon basına kapalı olarak Dışişleri Bakanlığının "Gazze'ye İlişkin Son Gelişmeler" konulu bilgilendirme sunumu ile devam etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum

Bahçeli'nin de kullandığı ifadeye tepkili: O kelimeden nefret ediyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Ünlü şarkıcı Harbiye sahnesinde sevgilisini görünce dayanamadı
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Dün anne olan İrem Helvacıoğlu kızına verdiği ismi açıkladı

Ünlü oyuncu anne oldu! Kızına verdiği isim çok konuşulacak
İş adamından Rojin'in olayını aydınlatacaklara 4 milyon TL ödül

Rojin'in katillerini bulana vadettiği ödül öyle böyle değil
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
İngiltere'de binlerce anne-baba, ünlü markaya dava açtı

O ülkede binlerce anne-baba ayakta! Ünlü markaya dava açtılar
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Fenerbahçe ve Galatasaray bomba transferde karşı karşıya geldi

Hangi takım alacak? İşte karşı karşıya geldikleri ilk yıldız
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.