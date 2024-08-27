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Fuat Oktay: İsrail'in Gazze'deki katliamları durdurulmalı

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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının bir an önce durdurulması gerektiğini vurgulayarak, 'Bu kara lekenin bir an önce insanlığın tarihinden de temizlenmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin oluşması en büyük arzumuz.' dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının bir an önce durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Bu kara lekenin bir an önce insanlığın tarihinden de temizlenmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin oluşması en büyük arzumuz." dedi.

Oktay, Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Fuat Oktay, Meclis'teki görüşme öncesi yaptığı konuşmada, bölgenin iki kilit ülkesinin, bölge istikrarının temini, bölgesel ve küresel sorunların çözümüne ilişkin ikili ilişkilerini geliştirmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, birçok alanda çok yakın çalıştığı Rusya ile devlet başkanları, meclisleri ve ilgili tüm kurumları nezdinde ilişkilerini geliştirdiğini belirten Oktay, özellikle Rusya-Ukrayna arasında devam eden sorunlar, İsrail'in Filistin'i işgali ve savaşın bölgeye yayılma riski, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Akdeniz'de, Balkanlar ve Orta Asya'daki birçok gelişmelere bağlı olarak iki ülke arasındaki ilişkiyi daha da geliştirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Rusya ve Türkiye arasında enerji, turizm gibi birçok alanda işbirlikleri bulunduğunu ifade eden Oktay, parlamenter diplomasi olarak iki ülke meclisine düşen ciddi sorumlulukları tekrar değerlendirme ve görüşme fırsatı bulacaklarını aktardı.

İsrail'in Gazze'deki katliamlarının sürdüğüne işaret eden Oktay, "Gazze'deki katliamın bir an önce durdurulması gerekiyor. Özellikle ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin bu katliama neredeyse şartsız desteği insanlık adına utanç vesilesidir. Bu kara lekenin bir an önce insanlığın tarihinden de temizlenmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin oluşması en büyük arzumuz. Birlikle yapabileceğimiz son derece önemli çalışmalar var. Terörle mücadele de bunlardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkanı Slutskiy de hem iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirmek hem de Suriye başta olmak üzere bölgedeki güvenlik konularını ele almak ve iki ülke arasındaki enerji güvenliği alanında istişarelerde bulunmak amacıyla ortak bir komisyon toplantısı yapmak istediklerini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Slutskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin konusu her iki ülke için de çok önemli. Oradaki vahşetin, katliamın sona ermesi için tüm gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Filistin'de soykırımın durdurulması için elimizden geleni yapmamız ve parlamenter diplomasiyi harekete geçirmemiz lazım. Filistin'de barış gelmesi için bizim de bu konuya müdahil olmamız ve gereken mekanizmaları hareket geçirerek araçları çeşitlendirmemiz lazım. İsrail'in ABD'nin desteğiyle Filistin'de gerçekleştirdiği katliam ve zulüm, insanlık adına büyük bir utançtır. ABD'nin üstünlüğü ve hegemonyası bitmiştir, İsrail'e verdiği destek son damla olmuştur."

Görüşme, basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA / Politika

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