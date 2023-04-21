Fuat Oktay: Devletimiz güçlendikçe kaynakları milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Karadeniz gazında ilk ateşin dün yakıldığını hatırlatarak, "Devletimiz güçlendikçe bu kaynakları milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Ankara'da bulunan Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldı. Oktay, bayram namazına Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg ile geldi. Namaza gelen vatandaşlar, Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Oktay, bayram namazı ardından çıkışta vatandaşlarla bayramlaştı. Oktay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün bir ayı geride bırakarak hep birlikte, bir ve beraber olarak huzur içerisinde bir Ramazan Bayramı'na kavuşmuş olduk. Biraz buruk başladık depremden dolayı. Hamdolsun ramazan boyunca bütün millet ve devlet olarak depremzede kardeşlerimizin şartlarını hep birlikte iyileştirmeye çalıştık. Son ana kadar da devam edeceğiz inşallah. Özellikle depremzede vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Oktay, her alanda çok büyük projeleri hayata geçirdiklerini ve bunun devam edeceğini belirterek, yeni Türkiye'yi millet olarak hep birlikte inşa edeceklerini söyledi. Oktay, açıklamasının ardından Togg ile camiden ayrıldı. Oktay'a eşi Hümeyra Şahin Oktay da eşlik etti.