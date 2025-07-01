Fuat Oktay'dan Hz. Muhammed'e Yönelik Tasvirlere Sert Tepki

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AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Hz. Muhammed'e yönelik kabul edilemez tasvirlere karşı sert bir açıklama yaparak, bu eylemin basın özgürlüğü ile izah edilemeyeceğini vurguladı. Oktay, toplumun kışkırtmalara karşı duyarlı olması gerektiğini belirtti.

AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Birtakım sorumsuz kişiler, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimizi hedef alan kabul edilemez ve ahlak dışı tasvirlerde bulunma cüretini göstermiştir. Tamamen kasıtlı ve milletimizi tahrik etmek amaçlı bu eylem, hiçbir şekilde 'basın özgürlüğü' kavramıyla izah edilemez" dedi.

Oktay konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kendilerini mizah ve ifade özgürlüğü perdesi arkasına saklamaya çalışan birtakım sorumsuz kişiler, insanlık tarihinin en yüce şahsiyeti, rahmet peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimizi hedef alan kabul edilemez ve ahlak dışı tasvirlerde bulunma cüretini göstermiştir. Tamamen kasıtlı ve milletimizi tahrik etmek amaçlı bu eylem, hiçbir şekilde 'basın özgürlüğü' kavramıyla izah edilemez" ifadelerini kullandı.

Tüm toplumun bu tarz kışkırtmalara ve provokasyonlara karşı prim vermemeye davet eden Oktay, şunları kaydetti:

"Demokrasilerde, hiçbir kimse veya zümreye bir inancın mukaddesatını, özellikle de milyonlarca müminin kalbinde eşsiz bir sevgi ve saygıyla yer eden bir Peygamberi mizah ve hakaret konusu yapma hakkı verilmez. Milletimizin ve tüm Müslümanların manevi değerlerine yönelik bu hadsiz saldırıyı nefretle karşılıyor ve şiddetle kınıyorum. Toplumumuzu, bu maksatlı kışkırtma ve provokasyonlara karşı prim vermemeye, milli ve manevi bütünlüğümüzü koruma bilinciyle 'sükunet ve sağduyuyu' elden bırakmamaya davet ediyorum. Devletimiz, vatandaşlarımızın inanç özgürlüğünü ve kutsal değerlerini koruma konusundaki kararlılığını her zaman olduğu gibi sürdürerek bu tür aymazlıklara asla fırsat tanımayacaktır. Aziz milletimizin kutsallarına saygı temelinde, barış içinde bir arada yaşama irademiz daim olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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