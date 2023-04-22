Fuat Oktay, Ankara'da şehit ailesini ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Zeytindalı Harekatı'nın ilk şehidi Piyade Astsubay Musa Özalkan'ın, Ankara'daki ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayramın ikinci gününde Zeytindalı Harekatı'nın ilk şehidi Piyade Astsubay Musa Özalkan'ın Sincan'da yaşayan ailesini ziyaret etti. Oktay, şehit ailesine Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim verdi. Şehit Özalkan için Kur'an-ı Kerim ve dua okundu. Oktay, aileyi Şehit Özalkan'ın devlete emaneti olarak gördüklerini söyledi.

Oktay, Sincan ilçesindeki ziyaretleri kapsamında, Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü Şehit Ali Er Grup Amirliği'ni ziyaret etti. Kendisini kapıda karşılayan personeli selamlayan Oktay, grup amiri ile de görüşme gerçekleştirdi.

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