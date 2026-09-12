FT: "ABD, Hürmüz’den geçmek isteyen tankerler için hava savunma desteğini sınırlandırdı"

Financial Times'ın gazetesine göre ABD, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere yönelik hava savunma desteğinin belirli saatlerde yapacak.

ABD, İran'a karşı askeri koruma sağlamak amacıyla Mayıs ayından bu yana Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen tankerlere havadan savunma sağlıyor. Financial Times gazetesinin, ABD Deniz Kuvvetleri Koordinasyon Merkezi'nin denizcilik danışmanlarına gönderdiği e-postalara dayandırdığı haberine göre gemilere yönelik hava desteği, Eylül ayının başlarında belirli saatlere indirildi. Habere göre gemilerin korunacağı süre, günlük iki belirli zaman dilimiyle sınırlandırıldı. Yeni uygulamayla birlikte tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerini, ABD'nin hava savunma desteği vereceği saatlere göre planlaması gerekiyor.

Washington, Mayıs ayından bu yana Hürmüz Boğazı'nın güney tarafında Umman kıyılarına paralel bir rota üzerinden seyretmek isteyen gemilere havadan savunma desteği veriyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı